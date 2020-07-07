Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Tem 2020 - 09:13- Yaşam G: 07 Tem 2020 - 09:14

Yurtta hava durumu - 7 Temmuz 2020

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

İstanbul: Parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Yurtta hava durumu - 6 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 6 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 5 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 5 Temmuz 2020
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber mask
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber
Yurtta hava durumu - 4 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 4 Temmuz 2020
Meteorolojiden o illere uyarı! mask
Meteorolojiden o illere uyarı!
Yurtta hava durumu - 3 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 3 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor mask
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor

07 Tem 2020 - 09:13 İHA İstanbul- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca’dan Hendek’teki patlamaya ilişkin açıklama mask
Bakan Koca’dan Hendek’teki patlamaya ilişkin açıklama
Yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadelede yeni dönem mask
Yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadelede yeni dönem
Yurtta hava durumu - 5 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 5 Temmuz 2020
Sağlık Bakanı Koca’dan düğünlerde sosyal mesafe uyarısı mask
Sağlık Bakanı Koca’dan düğünlerde sosyal mesafe uyarısı
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
’Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı’ mask
’Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı’
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Acı haber geldi! Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı mask
Acı haber geldi! Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

GALERİ

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Video Haber mask
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Video Haber
Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber mask
Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber mask
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber
Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber mask
Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber
Otobüs metrobüs köprüsünün ayağına çarptı: 19 yaralı mask
Otobüs metrobüs köprüsünün ayağına çarptı: 19 yaralı
Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber mask
Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL