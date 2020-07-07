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07 Tem 2020 - 09:33- Asayiş G: 07 Tem 2020 - 09:35

Köylüler evleri için sabah ışıklarına kadar nöbet tuttu!

Çanakkale’nin tarihi Gelibolu Yarımdası’ndaki orman yangını nedeniyle bahçe ve tarım arazileri yanan köylüler, evlerini terk etmeyerek gece boyu nöbet tuttu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda saat 15.00’da başlayan orman yangınına müdahale gece geç saatlere kadar devam etti. Şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttıran yangın nedeniyle köyler boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale yangın boşaltılan köylerin yakınlarında kontrol altına alınırken, yer yer ufak çaplı yangınlarda devam etti. Yangın nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ile birlikte zeytin ağaçları ve ayçiçeklerini yangında kaybeden Kumköy sakinleri, gece boyu evlerinde nöbet tuttu. Gece boyu olası bir yangın nedeniyle evlerinde uyumadan kapıda nöbet tutan köylüler sabahın ilk ışıklarına kadar evlerini beklemeye devam etti.

Yangın nedeniyle tarım arazileri yanan Kumköy sakini, “Yandık biz, ekin tarlalarımız, zeytinliklerimiz cayır cayır yandı. Karşıdaki ovamızın hepsi olduğu gibi yandı. Ekinlerimizin tam biçme zamanıyla, hepsini yangında kaybettik. Evden bir yorgan aldık ve çıktık. Sabaha kadar dışarıda kalacağız. Tarlalarımız gitti Allah evlerimizi korusun. Biz de bu gece evlerimizi bekliyoruz. Çocuklarımın tırnaklarıyla yaptığı evler yanmaması için biz sabaha kadar nöbet tutacağız” diye konuştu.
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07 Tem 2020 - 09:33 İHA Çanakkale- Asayiş

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