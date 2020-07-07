Korkunç Kaza! Otomobil köprüde asılı kaldı...

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Gümüşhane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Trabzon’a gitmekte olan Emre Uygun idaresindeki 34 BHS 600 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprü korkuluklarını çarptı. Kazada otomobil köprüde asılı kalırken sürücü araçtan yara almadan çıktı.
Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemi alarak köprüde asılı kalan otomobil çekici marifetiyle kurtarılmasını sağladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.