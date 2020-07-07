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07 Tem 2020 - 10:01- Asayiş G: 07 Tem 2020 - 10:02

Korkunç Kaza! Otomobil köprüde asılı kaldı...

Erzincan’da bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kaldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Gümüşhane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Trabzon’a gitmekte olan Emre Uygun idaresindeki 34 BHS 600 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprü korkuluklarını çarptı. Kazada otomobil köprüde asılı kalırken sürücü araçtan yara almadan çıktı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemi alarak köprüde asılı kalan otomobil çekici marifetiyle kurtarılmasını sağladı.
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07 Tem 2020 - 10:01 İHA Erzincan- Asayiş

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