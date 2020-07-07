Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Ankara

Pursaklar Belediyesi, gençlerin ve çocukların daha modern koşullarda basketbol oynayıp gönüllerince eğlenebileceği ‘‘Mini Basketbol Sahası’’ projesini hayata geçirdi.

Sosyal, kültürel, her türlü üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının yanında spora yönelik yatırımlar yapan, her gün yeni bir projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, çocukların arkadaşları ile keyifli vakit geçirebileceği ‘‘Mini Basketbol Sahası’’ yapım çalışmalarına hız verdi.

Pursaklar Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi ve Saray Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan mini basketbol sahaları ile çocukların trafiğe açık alanlarda vakit geçirmek yerine, daha güvenli ortamlarda sportif aktivitelerini yapmalarına olanak sağlanıyor.

Belediye ayrıca çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, güçlü, zinde, dinamik ve sağlıklı düşünebilen nesiller olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde her mahalleye basketbol sahası inşa ederek, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı tamamlanan Mini Basketbol Sahası’ndaki denetimlerinin ardından çocuklarla gazozuna basket oynadı.

‘‘İlçemize 2020 Sonuna Kadar 20 Adet Basketbol Sahası Kazandıracağız’’

Belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu yaşamaları için sosyal yaşam alanlarını inşa etmeye devam ediyoruz. Park yapım çalışmalarımızın yanı sıra gençlerimizin spor yapıp, kaliteli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak olan Mini Basketbol sahalarımızdan iki tanesini tamamladık. Çalışmalarımızı ilçe geneline yayarak bütün vatandaşlarımızın hizmetlerden faydalanması sağlıyoruz. İlçemize 2020 sonuna kadar 20 adet Basketbol Sahası kazandıracağız. Pursaklar’ın çehresini tamamıyla değiştirmekte kararlıyız. Mini Basketbol Sahamızın öncelikle evlatlarımıza, mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.