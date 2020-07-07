Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Tem 2020 - 11:22- Asayiş G: 07 Tem 2020 - 11:31

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi."
mask

MSB: " Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi."

07 Tem 2020 - 11:22 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı mask
Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Bakan Soylu duyurdu: “İzmir’de ’Alabaylar Çetesi’ çöketildi mask
Bakan Soylu duyurdu: “İzmir’de ’Alabaylar Çetesi’ çöketildi
Acı haber geldi! Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı mask
Acı haber geldi! Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Atak helikopterinin kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri mask
Atak helikopterinin kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri
Bakan Soylu’dan sosyal mesafe kuralı uyarısı mask
Bakan Soylu’dan sosyal mesafe kuralı uyarısı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı mask
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı

GALERİ

Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber mask
Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber mask
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber mask
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Video Haber mask
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Video Haber
Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber mask
Garip olay! Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı... - Video Haber
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber mask
Müge Anlı'da Korkunç Cinayetin Perde Arkası Aralandı! Kuzenini Öldürüp... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL