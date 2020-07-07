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07 Tem 2020 - 11:36- Spor

Millilerin rakipleri belli oluyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri belli oluyor.
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İspanya’da 1-9 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası için oynanacak olan Avrupa grup elemelerinde mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın rakipleri belli beliyor.

Kura çekimi yarın TSİ 16.00’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak. Milliler kura çekimine 1. torbadan katılacak.

27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde tek merkezde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.

Kura çekimi için torbalar şu şekilde olacak:

1. Torba: Avusturya, Belarus, Slovakya, Türkiye, K. Makedonya

2. Torba: Ukrayna, İtalya, İsviçre, İzlanda, Portekiz

3. Torba: Litvanya, Faroe Adaları, Kosova, Israil, Finlandiya

4. Torba: Yunanistan, Lüksemburg

(İHA)

07 Tem 2020 - 11:36 İHA İstanbul- Spor

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