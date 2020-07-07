Millilerin rakipleri belli oluyor

İspanya’da 1-9 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası için oynanacak olan Avrupa grup elemelerinde mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın rakipleri belli beliyor.
Kura çekimi yarın TSİ 16.00’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak. Milliler kura çekimine 1. torbadan katılacak.
27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde tek merkezde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.
Kura çekimi için torbalar şu şekilde olacak:
1. Torba: Avusturya, Belarus, Slovakya, Türkiye, K. Makedonya
2. Torba: Ukrayna, İtalya, İsviçre, İzlanda, Portekiz
3. Torba: Litvanya, Faroe Adaları, Kosova, Israil, Finlandiya
4. Torba: Yunanistan, Lüksemburg
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.