HDP önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu. Yaklaşık sekiz ay önce teröristler tarafından kaçırılan R.E. güvenlik güçlerine teslim oldu. R.E. ile birlikte 14 aile evladına kavuşmuş oldu
07 Tem 2020 - 11:52- Asayiş Güncelleme: 07 Tem 2020 - 12:01
Son Dakika! Bir anne daha evladına kavuştu
HDP önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu.
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07 Tem 2020 - 11:52 İHA Diyarbakir- Asayiş Yazdır
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.