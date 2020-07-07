MHP, Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı yapılacağını bildirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 11 Temmuz'da Belediye Başkanları İle İstişare Toplantısı yapılacağını bildirdi.

Durmaz, yazılı açıklamasında "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te Genel Merkez binamızda Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, toplantıya 235 il ve ilçe belediye başkanı katılacak.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, belediye başkanlarına Türkiye gündemine ilişkin mesajlar vereceği toplantı, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle kısa tutulacak ancak belediye başkanlarından halka hizmetlerine ve faaliyetlerine ilişkin rapor istenecek.

Bahçeli, salgın nedeniyle bir süredir ara verdiği yüz yüze toplantılara bir süre önce yeniden başlamıştı. Pandemi öncesinde rutin olarak gerçekleştirilen Başkanlık Divanı ve MYK toplantısının yanı sıra Bahçeli, partisinin il başkanları ve milletvekilleriyle de bir araya gelmişti.

Yaz dönemi olmasına karşın yoğun bir gündemle toplantılarına devam eden MHP'nin pandemi ile mücadelede rahatlama sağlanması durumunda mart ayında planlanan ancak daha sonra iptal edilen kampını da sonbahar döneminde yapabileceği değerlendiriliyor.