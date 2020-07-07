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07 Tem 2020 - 13:46- Spor G: 07 Tem 2020 - 13:50

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün 3-1 kaybedilen Kayserispor maçında oynayan futbolcular, sahada yapılan streching çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yaparak antrenmana devam etti. İdman, 5’e 2 çalışması, 1’e 1 pas-şut çalışması ve dar alanda yapılan kontrol-pas çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
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07 Tem 2020 - 13:46 İHA İstanbul- Spor

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