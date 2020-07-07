Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün 3-1 kaybedilen Kayserispor maçında oynayan futbolcular, sahada yapılan streching çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yaparak antrenmana devam etti. İdman, 5’e 2 çalışması, 1’e 1 pas-şut çalışması ve dar alanda yapılan kontrol-pas çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.