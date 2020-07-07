Serbest piyasada altın fiyatları - 7 Temmuz 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 392 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392,20 liradan, 2 bin 583 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 604 liradan, 358 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 362 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 545 liradan, bin 263 liradan alınan Yarım Ziynet bin 273 liradan ve 631 liradan alınan Çeyrek Ziynet 636 liradan satılıyor.