Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi” denildi.
Ele geçirilenlere ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 mm havan, 1 adet 82 mm havan, 8 adet 120 mm havan mühimmatı, 36 adet 82 mm havan mühimmatı, 5 adet 60 mm havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 34 adet el bombası, 2 bin adet uçaksavar mühimmatı, 440 adet Biksi otomatik tüfek mühimmatı, 240 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet antipersonel mayın, 3 adet 82 mm havan mühimmatı ile tuzaklanmış EYP düzeneği, 40 adet el bombası fünyesi, 5 adet uzaktan kumanda düzeneği, 1 adet akü, 300 metre elektrik kablosu ve 3 adet termal şemsiye ele geçirildiği bildirildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.