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07 Tem 2020 - 14:44- Yaşam G: 07 Tem 2020 - 14:45

Filmleri aratmayan olay: "Başsağlığı telefonları" susmak bilmiyor

Edirne’de korona virüs salgınına yakalanan ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 80 gün tedavi gören Edirneli esnaf Rahmi Cömert’in tedavi sürecinde öldüğü söylentileri yayılınca Cömert’in evine başsağlığı telefonları geliyor, yolda görenler “seni öldü diye duyduk” diyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine başvuran ve yapılan test sonucu pozitif çıkan Edirneli Kuyumcu esnaflarından Rahmi Cömert, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 80 gün tedavi gördüğünü söyledi.

"37 GÜN ENTÜBE OLARAK YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

Tedavi süresinin 37 gününü entübe olarak geçirdiğini ifade eden Cömert, çok zor bir süreç geçirdiğini belirterek, vatandaşların kendisini uzun süre görünmeyince vefat söylentilerinin yayıldığını ve ailesine başsağlığı telefonları gelmeye başladığını anlattı.

" MASKE VE SOSYAL MESAFE ÇOK ÖNEMLİ"

Tedavi süreci tamamlanınca taburcu olan Cömert, kendisini işyerinde gören müşterilerinin çok şaşırdığını ifade etti. Herkesin kendisini vefat ettiğini bildiğine veryansın eden Cömert, ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN"

“İnsanlar tehlikenin farkında değil” diyen Cömert, “Bana bir şey olmaz denilmemeli. Bu virüs herkese bulaşabilir” açıklamasında bulundu.

KIZINA BAŞSAĞLIĞI TELEFONLARI GELDİ

Edirne’de bir fabrikada çalışan ve Cömert’in vefat ettiği söylentilerini duyunca Cömert’in kızını arayıp başsağlığı dileyen Mustafa Akan da, vefat haberinin gerçek olmadığını öğrenince sevindiğini ancak birçok kişinin Cömert’in vefat ettiğini bildiğini belirtti.

07 Tem 2020 - 14:44 İHA Edirne- Yaşam

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