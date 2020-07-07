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07 Tem 2020 - 15:01- Asayiş G: 07 Tem 2020 - 15:02

Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi!

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğlen saat 12.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 70 haneli köyde çıkan yangında 40’a yakın ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında bir can kaybı yaşanmadı. Yangın köylülerin, Yusufeli Belediyesi ile Orman İşletme Şefliği İtfaiyesi’nin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
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07 Tem 2020 - 15:01 İHA Artvin- Asayiş

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