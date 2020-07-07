Alınan bilgiye göre, ilçenin Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğlen saat 12.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 70 haneli köyde çıkan yangında 40’a yakın ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında bir can kaybı yaşanmadı. Yangın köylülerin, Yusufeli Belediyesi ile Orman İşletme Şefliği İtfaiyesi’nin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
07 Tem 2020 - 15:01- Asayiş Güncelleme: 07 Tem 2020 - 15:02
Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi!
Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.