Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Tem 2020 - 16:41- Ekonomi G: 07 Tem 2020 - 16:54

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş artış yapılacak.
mask

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,28 liradan 6,38 liraya, Ankara’da 6,33 liradan 6,43 liraya, İzmir’de ise 6,34 liradan 6,44 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor

07 Tem 2020 - 16:41 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serbest piyasada altın fiyatları - 7 Temmuz 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 7 Temmuz 2020
BISTECH’te yeni dönem mask
BISTECH’te yeni dönem
Borsa güne yükselişle başladı - 7 Temmuz 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 7 Temmuz 2020
Serbest piyasada döviz fiyatları - 7 Temmuz 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 7 Temmuz 2020
Meteorolojiden Ankara ve 5 ile sağanak uyarısı mask
Meteorolojiden Ankara ve 5 ile sağanak uyarısı
BES Birikim Hesaplama ile Geleceğinizi Planlayın mask
BES Birikim Hesaplama ile Geleceğinizi Planlayın
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı mask
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı

GALERİ

Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber mask
Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber mask
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber mask
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber
Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber mask
Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber mask
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber mask
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL