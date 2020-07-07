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07 Tem 2020 - 17:41- Spor

Fenerbahçe, Egehan Arna ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 23 yaşındaki oyuncu Egehan Arna ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır. Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir. Egehan Arna’ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

07 Tem 2020 - 17:41 İHA İstanbul- Spor

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