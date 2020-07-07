TBMM’de başkanlık seçimi

TBMM’de başkanlık yarışı devam ediyor. Meclisin yeni başkanını belirlemek için 556 milletvekili oy kullandı. Seçimde TBMM Başkanı ve AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop 324, CHP’nin adayı Haluk Koç 131, HDP’nin adayı Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti’nin adayı İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ise 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

5 adayın da çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tur yapılacak.

(İHA)