TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda 4 aday da çoğunluğu sağlayamadı. Mustafa Şentop 329, Haluk Koç 133, Erol Katırcıoğlu 53, Hüseyin Filiz 36 oy aldı. Üçüncü tur yapılacak.
07 Tem 2020 - 18:42- Siyaset Güncelleme: 07 Tem 2020 - 20:28
TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda 4 aday da çoğunluğu sağlayamadı
TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda 4 aday da çoğunluğu sağlayamadı. Mustafa Şentop 329, Haluk Koç 133, Erol Katırcıoğlu 53, Hüseyin Filiz 36 oy aldı. Üçüncü tur yapılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.