TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı.

TBMM Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi düzenleniyor. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu hiçbir aday sağlayamadı. İkinci turda 559 milletvekili oy kullandı. Mustafa Şentop 329, Haluk Koç 131, Erol Katırcıoğlu 53, İmam Hüseyin Filiz 36 oy aldı. Bir boş ve 7 geçersiz oy kullanıldı. Üçüncü turda ise salt çoğunluk Meclis Başkanlığı için yeterli olacak.