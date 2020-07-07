TBMM Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi düzenleniyor. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu hiçbir aday sağlayamadı. İkinci turda 559 milletvekili oy kullandı. Mustafa Şentop 329, Haluk Koç 131, Erol Katırcıoğlu 53, İmam Hüseyin Filiz 36 oy aldı. Bir boş ve 7 geçersiz oy kullanıldı. Üçüncü turda ise salt çoğunluk Meclis Başkanlığı için yeterli olacak.
07 Tem 2020 - 18:54- Siyaset Güncelleme: 07 Tem 2020 - 20:28
TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı
TBMM Başkanlık seçiminde üçüncü tur başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.