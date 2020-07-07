Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260 olduğunu açıkladı. Bugün 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 297 kişi ise iyileşti.
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Daha önce sağlık bakanlığı vaka sayısının en çok arttığı iller olarak İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır.gibi illeri açıklamıştı. Sağlık Bakanı Koca bu illeri işaret ederek "Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var."
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.