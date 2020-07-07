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07 Tem 2020 - 19:28- Gündem G: 07 Tem 2020 - 20:16

Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260 olduğunu açıkladı. Bugün 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 297 kişi ise iyileşti.
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260 olduğunu açıkladı. Bugün 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 297 kişi ise iyileşti.

Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları

Daha önce sağlık bakanlığı  vaka sayısının en çok arttığı iller olarak İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır.gibi illeri açıklamıştı. Sağlık Bakanı Koca bu illeri işaret ederek "Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var."

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz."

07 Tem 2020 - 19:28 İHA İstanbul- Gündem

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