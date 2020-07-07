Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Gençlerbilirği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren mücadeleyi, Eryaman Stadı’nda takip etti.
07 Tem 2020 - 20:06- Spor Güncelleme: 07 Tem 2020 - 20:26
Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.