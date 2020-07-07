Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Fenerbahçe savunmasını geçen Soner Dikmen’in vuruşu az farkla auta gitti.
9. dakikada Soner Dikmen’in caza sahasına yerden yaptığı ortada Jailson topu sektirdi. Topu önünde bulan Stancu’nun vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Candeias’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Flavio’nun kafa vuruşunda top kaleciyi de geçerek auta çıktı.
32. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu’nun yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu yatarak kurtardı. Pozisyonun devamında karambolde kaleye yönelen topu Altay Bayındır çizgi üzerinde topu son anda kornere çeldi.
34. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu’nun vuruşu kalecinin solundan az farkla auta gitti.
45. dakikada ceza sahasına giren Muriqi’nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir’den oyun alanına geri döndü.
60. dakikada Erdem Özgenç’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Fenerbahçe savunması müdahale edemedi. Arka direkte bulunan Stancu düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 1-0
67. dakikada Candeias’ın ceza sahasından yaptığı vuruşu kaleci Altay Bayındır son anda kornere çeldi.
71. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında ceza alanı içine topla buluşan Tolgay Arslan’ın vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.
81. dakikada Tolgay Arslan’ın pasıyla topla buluşan Emre Belözoğlu ceza yayı içinden yaptığı sert vuruş ile kaleci Ertaç Özbir’in solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muriqi’nin yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç Özbir’den oyun alanına geri döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy x, Mustafa Emre Eyisoy x, İbrahim Bozbey x
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Erdem Özgenç xx, Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Polomat dk. 67 x), Soner Dikmen xxx (Sio dk. 84 ?), Baiano ? (Yasin Pehlivan dk. 28 x) (Sessegnon dk. 84 ?), Sefa Yılmaz xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Candeias xx, Stancu
Yedekler Burak Çapkınoğlu, Ahmet Oğuz, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, Arda Kızıldağ, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Dirar xx, Jailson xx (Emre Belezoğlu dk. 46 xx), Falette xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Tolgay Arslan xx (Ömer Faruk Beyaz dk. 86 ?), Gustavo xx, Deniz Türüç xx (Rodrigues dk. 70 x), Ozan Tufan xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Muriqi xx
Yedekler: Harun Tekin, Mevlüt Erdinç, Allahyar, Zajc, Murat Sağlam, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal
Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar
Goller: Stancu (dk. 60) (Gençlerbirliği), Emre Belezoğlu (dk. 81) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Jailson, Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Fenerbahçe), Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Candeias (Gençlerbirliği)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.