Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Tem 2020 - 22:20- Asayiş G: 07 Tem 2020 - 22:21

Son Dakika: Ankara'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısında, asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına müsaade edilmemesi kararı alındı
mask

Ankara'da asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına kısıtlama getirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü, yeni kararlar aldı.

Bazı yerlerde sokak veya köy düğünleri, kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerde gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle bazı mahalle ve köylerin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

- Asker uğurlamalarına kısıtlama

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerin gerçekleştirildiğinin gözlendiği belirtilen açıklamada, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere aynı ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

Açıklamada yeni alındığı ifade edilen kararlara göre, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarında, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek ancak bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara müsaade edilmeyecek.

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler başlatılacak.

07 Tem 2020 - 22:20 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi! mask
Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi!
Bahçede otururken ölümden döndü! mask
Bahçede otururken ölümden döndü!
Son Dakika! Bir anne daha evladına kavuştu mask
Son Dakika! Bir anne daha evladına kavuştu
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kan Donduran Olay! Akrabaları engelli genci sopayla dövdü! mask
Kan Donduran Olay! Akrabaları engelli genci sopayla dövdü!
Korkunç Kaza! Otomobil köprüde asılı kaldı... mask
Korkunç Kaza! Otomobil köprüde asılı kaldı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları

GALERİ

Veterinere götürmek isteyen kadın markete daldı mask
Veterinere götürmek isteyen kadın markete daldı
Yangın 35 hanelik köyü yok etti! Cami dışında 35 haneden hiç kalan bina yok mask
Yangın 35 hanelik köyü yok etti! Cami dışında 35 haneden hiç kalan bina yok
Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütü ile gitti! Tam 8 saat 15 dakika havada kaldı mask
Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütü ile gitti! Tam 8 saat 15 dakika havada kaldı
Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber mask
Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber mask
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber mask
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL