Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Tem 2020 - 08:31- Asayiş G: 08 Tem 2020 - 08:36

Ankara'da Kontrolsüz dönen otomobile EGO otobüsü çarptı: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
mask

Kaza, Sincan ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barbaros Caddesi üzerinde Ş.B. yönetimindeki 06 BY 5220 plakalı EGO otobüsü, caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkan S.Ş. kullanımındaki 06 RIA 54 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan S.Ş. ve G.Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

08 Tem 2020 - 08:31 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi! mask
Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi!
Bahçede otururken ölümden döndü! mask
Bahçede otururken ölümden döndü!
Son Dakika! Bir anne daha evladına kavuştu mask
Son Dakika! Bir anne daha evladına kavuştu
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kan Donduran Olay! Akrabaları engelli genci sopayla dövdü! mask
Kan Donduran Olay! Akrabaları engelli genci sopayla dövdü!
Korkunç Kaza! Otomobil köprüde asılı kaldı... mask
Korkunç Kaza! Otomobil köprüde asılı kaldı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak

GALERİ

Ankara Valiliği'nden flaş 'asker uğurlama' kararı mask
Ankara Valiliği'nden flaş 'asker uğurlama' kararı
Ankara'da feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı - Ankara mask
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı - Ankara
Veterinere götürmek isteyen kadın markete daldı mask
Veterinere götürmek isteyen kadın markete daldı
Yangın 35 hanelik köyü yok etti! Cami dışında 35 haneden hiç kalan bina yok mask
Yangın 35 hanelik köyü yok etti! Cami dışında 35 haneden hiç kalan bina yok
Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütü ile gitti! Tam 8 saat 15 dakika havada kaldı mask
Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütü ile gitti! Tam 8 saat 15 dakika havada kaldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL