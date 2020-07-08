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08 Tem 2020 - 08:42- Sağlık G: 08 Tem 2020 - 08:43

Dişlerinizi fırçalamanın en iyi yolu nedir?

Beş arkadaşınıza ‘’Dişlerinizi fırçalamanın en iyi yolu nedir?’’ diye sorduğunuzda, muhtemelen beş ayrı cevap alırsınız. Hastalarımızın çoğu da bizlere aynı soruyu soruyor.
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DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMANIN EN İYİ YOLU NEDİR?

Beş arkadaşınıza ‘’Dişlerinizi fırçalamanın en iyi yolu nedir?’’ diye sorduğunuzda, muhtemelen beş ayrı cevap alırsınız. Hastalarımızın çoğu da bizlere aynı soruyu soruyor.Diş Hekimi Pertev Kökdemir bu konudaki en doğru cevabı şöyle verdi:

Günde iki kez ve minimum iki dakika dişlerinizi iyi fırçalar ve ara yüzlerin temizlenmesi için düzenli diş ipi kullanırsanız iyi bir bakım sağlamış olursunuz.

Birçok insanın diş fırçalarken tahammül süresi azdır ve genelde fırçalama sırasında aceleci davranılır.

Diyelim ki bu konuda yeterli zaman ayırmıyorsunuz ya da fırçalama sürenizin yeterli olduğunu düşünüyorsunuz. Bu tür durumlarda kullandığınız şarjlı diş fırçaları size rehberlik edebilir. Çünkü şarjlı diş fırçalarında bir zamanlayıcı vardır ve en az iki dakika fırçalayıncaya kadar kapanmazlar. İki dakikaya ulaştığınızda titreşim ile sizi uyarırlar. Şarjlı diş fırçalarına dişleriniz ve diş etlerinizin üzerinde hareket ettirmeniz yeterlidir.

Normal diş fırçalarını ise yarısı dişe yarısı diş etine gelecek şekilde eve fırça uçları diş etine bakacak şekilde hafif eğimli tutarak dairesel hareketlerle fırçalamak doğru bir yöntemdir. Fırçalama sırasında süreyi sizin tutmanız gerekecektir ama bunun kolay bir yolu diş fırçalamaya başlarken cep telefonunuzdan sevdiğiniz bir şarkıyı açıp şarkı bitmeden fırçayı bırakmamanızdır.

Ve unutmayın, inci beyazı dişler ve sağlıklı bir ağıza sahip olmak için özen göstermek, zaman ayırmak ve düzenli hekim ziyaretlerini gerçekleştirmek gerekir.

08 Tem 2020 - 08:42 Ankara- Sağlık

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