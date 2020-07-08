Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu. Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki ’Fatih’ yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve ’46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı’ notunu ekledi.
Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray’a imza atmıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.