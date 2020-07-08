Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 9 personel alınacak - Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 9 yeni sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Meteorolojiye sözleşmeli personel alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.
İlan kapsamında merkezi yerleştirme yöntemiyle 8 mühendis ve 1 mimar olmak üzere, toplam 9 sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar, tercihlerini 8-13 Temmuz döneminde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarasını ve şifresini girerek yapabilecek. Tercih kılavuzuna bugünden itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.