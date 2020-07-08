Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Tem 2020 - 09:30- Yaşam G: 08 Tem 2020 - 09:31

Yurtta hava durumu - 8 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu...

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Adana ve K. Maraş’ın kuzeyi, Malatya, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük’ün batısı, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2), Ordu, Giresun, Trabzon’un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN TAHMİNLERE GÖRE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Anadolu yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Yurtta hava durumu - 7 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 7 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 6 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 6 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 5 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 5 Temmuz 2020
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber mask
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber
Yurtta hava durumu - 4 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 4 Temmuz 2020
Meteorolojiden o illere uyarı! mask
Meteorolojiden o illere uyarı!
Yurtta hava durumu - 3 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 3 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor mask
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

08 Tem 2020 - 09:30 İHA İstanbul- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çocuklarda diş çürüğüne dikkat! mask
Çocuklarda diş çürüğüne dikkat!
Erken evrede meme kanserini saptamak için yapılması gerekenler mask
Erken evrede meme kanserini saptamak için yapılması gerekenler
"Covid-19’a karşı nefes egzersizleri ile korunabilirsiniz” mask
"Covid-19’a karşı nefes egzersizleri ile korunabilirsiniz”
Dikkat! Kesinlikle uzak durun, çünkü… mask
Dikkat! Kesinlikle uzak durun, çünkü…
Yurtta hava durumu - 7 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 7 Temmuz 2020
Doğuştan kalp damarları ters olan bebek tedavi için Ankara’ya getirildi mask
Doğuştan kalp damarları ters olan bebek tedavi için Ankara’ya getirildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak

GALERİ

Yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı! Ekipler harekete geçti - Video Haber mask
Yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı! Ekipler harekete geçti - Video Haber
Yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı mask
Yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Ankara’da konağınız olsun! Tarihi Ankara evleri satışa sunuldu mask
Ankara’da konağınız olsun! Tarihi Ankara evleri satışa sunuldu
Ankara Valiliği'nden flaş 'asker uğurlama' kararı mask
Ankara Valiliği'nden flaş 'asker uğurlama' kararı
Ankara'da feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı - Ankara mask
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı - Ankara
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL