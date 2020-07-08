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08 Tem 2020 - 09:36- Ekonomi G: 08 Tem 2020 - 11:01

Serbest piyasada döviz fiyatları - 8 Temmuz 2020

Dolar 6,8820 liradan, euro ise 7,78 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 6,88 liradan alınan dolar, 6,8820 liradan, 7,7780 liradan alınan euro ise 7,78 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8840 liradan, euro ise 7,7670 liradan satılmıştı.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8590'dan işlem görüyor.

Dün 6,8525 - 6,8686 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 6,8597'de tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 6,8590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 7,7360'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 8,6130'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa yakın 96,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1275 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, dünya çapında yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün destek konumunda bulunduğunu belirten analistler 6,88'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

08 Tem 2020 - 09:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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