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08 Tem 2020 - 10:55- Belediyeler G: 08 Tem 2020 - 11:36

Sokak Hayvanlarına Belediye Desteği! Barınaklardan sahiplenin - Ankara

Yenimahalle Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Evi’nde tedavisini yaptırdığı köpek ve kedileri sahiplendiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Evi’nde tedavisini yaptırdığı köpek ve kedileri sahiplendiriyor. 2020 yılının ilk 6 ayında 350 köpeği ve 69 kediyi muayene ederek tedavilerini gerçekleştiren belediye veteriner hekimleri, 58 sokak hayvanını da sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Öte yandan 419 sokak hayvanını kısırlaştıran belediye, bu hayvanların kuduz aşılarını da yaptı.

Sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturmanın yanında, çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı da kendine görev edinen belediye, ilçede bulunan ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi ve hayvan eğitimi konusunda eğitim programları düzenliyor.

Öte yandan; 6 veteriner hekim ve 17 personel ile hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Hayvan Bakım Evi’nde vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetler de anında çözüme kavuşturuluyor.

Barınaklardan sahiplenin

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşlara kedi, köpek satın almak yerine barınaklardan sahiplenmeleri tavsiyesinde bulundu. Sokak hayvanlarının büyük bir kısmının satın alınmış kedi ve köpekler olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Para verip alınmış daha sonra sokağa terkedilmiş çok sayıda cins kedi ve köpek görüyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyem bakacaklarından emin olduktan sonra üretim çiftlikleri ve petshoplar yerine barınaklardan sahiplenmeleridir” dedi.
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08 Tem 2020 - 10:55 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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