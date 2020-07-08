Samsun'da feci kaza! Otomobil devrildi: 5 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.
Aydın Dalkıç'ın (34) kullandığı 06 BZY 612 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin yerinden çıkan motoru yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Arzu (30), Muhammet Efe (9) ve Emir Berk Dalkıç (9) ile Aysel Söyler (51) ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.