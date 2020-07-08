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08 Tem 2020 - 11:50- Asayiş G: 08 Tem 2020 - 12:01

Samsun'da feci kaza! Otomobil devrildi: 5 yaralı

Bariyere çarparak devrilen otomobilin motoru 20 metre ileriye fırladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Aydın Dalkıç'ın (34) kullandığı 06 BZY 612 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin yerinden çıkan motoru yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Arzu (30), Muhammet Efe (9) ve Emir Berk Dalkıç (9) ile Aysel Söyler (51) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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08 Tem 2020 - 11:50 AA Samsun- Asayiş

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