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08 Tem 2020 - 11:52- Siyaset

Bakan Çavuşoğlu’ndan Birleşik Krallık’a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık’ı ziyaret ederek mevkidaşı Dominic Raab ile görüşecek.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık’ı ziyaret ederek mevkidaşı Dominic Raab ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun Raab ile yapacağı görüşmede Brexit öncesi ve sonrası Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

(İHA)

08 Tem 2020 - 11:52 İHA Ankara- Siyaset

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