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08 Tem 2020 - 12:02- Asayiş G: 08 Tem 2020 - 12:21

Taksiye kusan bebeğin annesine şok! Taksici 400 lira istedi..

İzmir’in Buca ilçesinde kucağındaki bebeğiyle binen kadın, bebeği kusunca ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Taksi ücreti 12 lira tutan kadın, otomobilin yıkanması için taksiciye 85 lira verdi ancak kendisinden temizlik için 400 lira istendiğini iddia etti. Olayın ardından gelen tepki üzerine taksi sahibi, şoförün işine son verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Edinilen bilgiye göre olay dün Şirinyer semti Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Atife S. isimli bir kadın, kucağındaki 1 yaşındaki bebek ile 35 T 7764 plakalı ticari taksiye bindi. Taksi ile biraz ilerleyince Atife S.’nin küçük bebeği araç içerisinde rahatsızlanarak kustu. Atife S., ineceği yere gelince bebeğinin kustuğu yerleri kendisi temizlemeye çalıştı; ardından da 12 lira tutan taksi ücretine rağmen aracın temizlenmesi için şoföre 85 lira para verdi. Daha sonra taksi şoförü kendisinden 200 lira para istediğini söyledi ancak Atife S., bunu kabul etmeyince taksi şoförü aracı ile birlikte oradan uzaklaştı.

BİR TELEFON GELDİ VE 400 LİRA İSTEDİLER

Olayın ardından kendisine telefon geldiğini iddia eden Atife S., oto yıkamacının kendisini aradığını ve aracın temizliğinin 400 lira tuttuğunu ve ücreti kendisinin vermesi gerektiğinin söylendiğini ileri sürdü. Oto yıkamacının kendisine nasıl ulaştığını belirten Atife S., "Şikayet etmek için Taksi durağını aradım. Numaramı oradan şoföre veriyorlar; şoför de arayıp yıkamacıya veriyor. Numaramıza bu şekilde ulaştılar" açıklamasında bulundu.

ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Öte yandan yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yaptığı açıklamada araç sahibi tarafından şoförün işine son verildiğini duyurdu. Odadan yapılan açıklamada, "Bu olaydan dolayı öncelikle üzüntümüzü ifade ediyoruz. Konu odamıza bildirildikten sonra gerekli inceleme başlatılmış, araç sahibi esnafımız tarafından, şoförün işine derhal son verilmiştir. Ayrıca yolcumuzdan ve eşinden de özür dilenmiştir. Sağlıklı günler diliyoruz" sözlerine yer verildi.
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08 Tem 2020 - 12:02 İHA İzmir- Asayiş

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