Barcelona, Kuric’in sözleşmesini uzattı

Geçtiğimiz günlerde Sarunas Jasikevicius’u başantrenörlük görevine getiren Barcelona Basketbol Takımı’nda Kyle Kuric ile de yeni sözleşme imzalandı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu ile 30 Haziran 2023’e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. 2018’de Barcelona’ya transfer olan Kuric, Estudiantes, Gran Canaria ve Zenit formaları da giymişti.
Kyle Kuric, geride kalan sezonda THY Euroleague’de 9.4, İspanya Ligi’nde 8.8 sayı ortalaması yakaladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.