Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Tem 2020 - 12:06- Spor

Galatasaray’dan Fatih Terim klibi

Galatasaray, 46 yıl önce sarı-kırmızılı kulübe imza atan Fatih Terim için bir klip yayınladı.
Video için play'e tıklayın

Galatasaray, 8 Temmuz 1974 tarihinde sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim için resmi sosyal medya hesabından bir klip yayınladı. "46 yıl önce bugün... Fatih Terim Galatasaray’da!" başlığıyla paylaşılan videoda, deneyimli çalıştırıcının futbolculuk ve antrenörlük döneminden çeşitli kesitler sunuldu.

Terim de dün akşam oyunculuk döneminde soyunma odasındaki ‘Fatih’ yazan askılığın fotoğrafını paylaşmış ve ’46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı’ notunu eklemişti.

(İHA)

08 Tem 2020 - 12:06 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" mask
"46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum" mask
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum"
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) mask
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Feghouli PFDK’ya sevk edildi mask
Feghouli PFDK’ya sevk edildi
Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti mask
Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti
PFDK’dan sosyal mesafe cezası mask
PFDK’dan sosyal mesafe cezası
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak

GALERİ

Bu okul başka okul! Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı var... mask
Bu okul başka okul! Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı var...
Sincan belediyesinden kavşak ve alt geçitlere sanatsal dokunuşlar mask
Sincan belediyesinden kavşak ve alt geçitlere sanatsal dokunuşlar
Beşiktaş taraftarı İsveçli Gregory Wrona: "Kara Kartal benim yaşama sevincim" mask
Beşiktaş taraftarı İsveçli Gregory Wrona: "Kara Kartal benim yaşama sevincim"
Mamak Belediyesinde Yeni Hedef Play-Off potasına girmek - Ankara mask
Mamak Belediyesinde Yeni Hedef Play-Off potasına girmek - Ankara
2 genç kız hayattan koparıldı! Kontrolden çıkan pikap... - Video Haber mask
2 genç kız hayattan koparıldı! Kontrolden çıkan pikap... - Video Haber
Yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı! Ekipler harekete geçti - Video Haber mask
Yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı! Ekipler harekete geçti - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL