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08 Tem 2020 - 12:21- Spor

Halkbank, Gökhan ve Volkan’la devam ediyor

Türkiye’de voleybolun köklü takımlarından Halkbank, tecrübeli milli oyuncuları Gökhan Gökgöz ve Volkan Döne ile yeni sezonda da yola devam etme kararı aldı.
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Halkbank, tecrübeli oyuncular Gökhan Gökgöz ve Volkan Döne ile yola devam edecek. Gökhan Gökgöz, 1993 doğumlu ve 2 metre boyunda. Kariyeri boyunca Arkas Spor, Ziraat Bankası, İBB ve son olarak Halkbank formaları giyen Gökgöz, lig şampiyonlukları da yaşadı. Gökhan ayrıca iki kez ’En İyi Smaçör Ödülü’ kazandı.

Genç oyuncu, “Her yeni başlangıç, yeni umutlarla birliktedir. Bizim için de bu yıl öyle olacak. Geçtiğimiz sezonun şanssızlıklarını geride bırakıp, takımımla birlikte mücadele imkanı bulduğum için mutluyum” diyerek duygularını açıkladı.

VOLKAN DÖNE: "HEYECANLIYIM"

Geçtiğimiz yıl Halkbank kadrosunda yer alarak bu sezon devam eden oyunculardan biri de Volkan Döne. Milli libero, 1.83 metre boyunda, 86 kilo.

A Milli Takım kadrosunda da yer alan Volkan, 2014-2015 sezonunun en iyi liberosu seçilmişti.

Döne, Halkbank ailesi ile devam edecek olmanın kendisini mutlu edip heyecanlandırdığını, bu duygularını sahada performans olarak sergilemek istediğini söyledi.

(Neşra Durmaz/İHA)

08 Tem 2020 - 12:21 İHA Ankara- Spor

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