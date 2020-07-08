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08 Tem 2020 - 12:54- Asayiş

Başkent’te korona virüs denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza

Türkiye’de 81 ilde olduğu gibi Ankara’da da korona virüse karşı alınması gereken tedbirler çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesildi.
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Korona virüs salgınına karşı sıklaştıran denetimler kapsamında 81 ilde denetim yapıldı. Başkent Ankara’da yapılan denetimlere zabıta, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Müftülük ekipleri katıldı. Ekipler, denetimde sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma zorunluluğuna dikkat çekti. Bunun yanında berber, kuaför, güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, kahvehane ve kıraathaneler, hamam, sauna buhar odaları, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları ile lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerler ile spor merkezleri gibi alanlar, konaklama tesisleri, mesire alanları, çay bahçeleri, dernek ve lokaller, nikah ve düğün salonları, internet kafe ile oyun salonları, lunaparklar ve tematik parklar denetimin sürdüğü yerler oldu. Polis ekipleri, sokakta maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Zabıta ise iş yerlerinde yaptığı denetimde maske takmayan çalışanları uyararak, iş yeri ruhsat sahibine ceza uyguladı. Bu çerçevede bir fırın sahibine de para cezası kesildi.

(İrfan Çalışkan - Bayram Türüdü/İHA)

08 Tem 2020 - 12:54 İHA Ankara- Asayiş

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