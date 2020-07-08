Ankara'da fuhuş operasyonu: 6 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "insan ticareti, fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yer temin etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarıyla ilgili sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler M.K, O.H, T.E, S.T, C.K. ile N.E. gözaltına alındı.
Zanlılardan O.H. ve M.K'nin, yurt dışından Ankara'ya gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit ederek, pasaportlarına el koyup hürriyetinden yoksun bıraktığı, başkalarının üzerine kiraladıkları evlerde barınmalarını sağladıkları ve yer temin ettikleri adreslerde baskıyla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.
Şüpheli T.E. ile N.E'nin de ortak kullandığı taksi ile mağdur kadınları taşıdıkları, C.K. ve S.T'nin de müşterilere aracılık ettikleri belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.