Fernando Alonso, Formula 1’e geri döndü

İki dünya şampiyonluğu bulunan ve 2018 yılında Formula 1’e veda ettiğini açıklayan Fernando Alonso, pistlere geri döndü. Son olarak McLaren ile yarışan 38 yaşındaki pilot, 2021 sezonunda Renault için ter dökecek. Alonso’nun takım arkadaşı ise Sebastian Ocon olacak.
Alonso, 2005 ve 2006’da Renault’la şampiyonluklar yaşamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.