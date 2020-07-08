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08 Tem 2020 - 14:36- Spor

Fernando Alonso, Formula 1’e geri döndü

Formula 1 takımlarından Renault, İspanyol pilot Fernando Alonso ile anlaştıklarını açıkladı.
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İki dünya şampiyonluğu bulunan ve 2018 yılında Formula 1’e veda ettiğini açıklayan Fernando Alonso, pistlere geri döndü. Son olarak McLaren ile yarışan 38 yaşındaki pilot, 2021 sezonunda Renault için ter dökecek. Alonso’nun takım arkadaşı ise Sebastian Ocon olacak.

Alonso, 2005 ve 2006’da Renault’la şampiyonluklar yaşamıştı.

(İHA)

08 Tem 2020 - 14:36 İHA İstanbul- Spor

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