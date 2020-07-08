Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için "hudut kartalları"nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulanarak, "Bu kapsamda Van, Hatay ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 60 adet yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildi" denildi.
08 Tem 2020 - 14:48- Asayiş
Hudut kartalları görevinin başında
Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hatay ve Hakkâri hudut hatlarında 60 adet yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.