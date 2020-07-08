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08 Tem 2020 - 14:48- Asayiş

Hudut kartalları görevinin başında

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hatay ve Hakkâri hudut hatlarında 60 adet yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildiğini açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için "hudut kartalları"nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulanarak, "Bu kapsamda Van, Hatay ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 60 adet yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildi" denildi.

(Erdinç Türkcan/İHA)

08 Tem 2020 - 14:48 İHA Ankara- Asayiş

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