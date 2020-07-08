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08 Tem 2020 - 15:25- Asayiş G: 08 Tem 2020 - 15:26

Son Dakika! Valilikten Acı Haber Geldi: ''Van gölünde batan tekne...''

Van Valiliği: "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Van Valiliği: "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır."
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08 Tem 2020 - 15:25 AA Van- Asayiş

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