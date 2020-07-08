Anadolu Efes, Chris Singleton’ın sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, iç transferlerde imzaları atmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda, Rodrigue Beaubois’in ardından Chris Singleton ile de sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, ABD’li basketbolcu ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
30 yaşındaki basketbolcu, THY Euroleague’de bu sezon 28 maçta sürede aladı ve 7.8 say, 4.4 ribaund ve 1.0 asist ortamalarıyla mücadele etti.
Singleton, Avrupa’da Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona’da forma giyerken, Doğu Konferansı ekiplerinden Washington Wizards’ta oynadı.
Başarılı basketbolcu, 2011 yılında Washington tarafından NBA draftlarında 1. tur 18. sıradan seçilmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.