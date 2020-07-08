Millilerin rakipleri belli oldu

İspanya’da 1-9 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nin kura çekimi Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanı Michael Wiederer, EHF Milli Takımlar Faaliyet Sorumlusu Peter Sichelschmidt ve EHF Müsabakalar Baş Sorumlusu Markus Glaser tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapıldı.
Kura çekimine 1. torbadan katılan ay-yıldızlılar, 3. Grup’ta Portekiz ve Finlandiya ile eşleşti. Ayrıca tek merkezde yapılacak grup maçlarının ev sahipliği hakkını çekilen kura ile Türkiye elde etti.
27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde tek merkezde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.
Kura sonucu oluşan gruplar şöyle:
1. Grup: Slovakya, Ukrayna, İsrail, Lüksemburg
2. Grup: K. Makedonya, İzlanda, Litvanya, Yunanistan
3. Grup: Türkiye, Portekiz, Finlandiya
4. Grup: Avusturya, İtalya, Kosova
5. Grup: Belarus, İsviçre, Faroe Adaları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.