Dolar/TL’de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs’ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üstüste rekorlar kırarak 400 lirayı gördü.
08 Tem 2020 - 17:36- Ekonomi Güncelleme: 08 Tem 2020 - 18:48
Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi
Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.