Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi.

Dolar/TL’de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs’ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üstüste rekorlar kırarak 400 lirayı gördü.