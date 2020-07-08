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08 Tem 2020 - 17:36- Ekonomi G: 08 Tem 2020 - 18:48

Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi

Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi.
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Dolar/TL’de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs’ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üstüste rekorlar kırarak 400 lirayı gördü.

08 Tem 2020 - 17:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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