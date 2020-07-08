Borsa günü düşüşle kapattı - 8 Temmuz 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,52’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 626,34 puanlık azalışla 118 bin 712,51 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 29,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,02 arttı.
BIST 100 endeksi, gün içinde salgın sonrası ilk defa 120 bin puanı aşarak 120 bin 203,44 puanı gördü. Böylece endeks 5 ayın zirvesine ulaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.