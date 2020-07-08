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08 Tem 2020 - 18:50- Eğitim G: 08 Tem 2020 - 18:51

Doris Rübel'in 'Bebekler Nereden Gelir' kitabı sakıncalı bulundu

"Mikado Yayınları tarafından 'Neden? Niçin? Nasıl?' serisinde yayınlanan, Doris Rübel tarafından yazılan 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitap, Bakanlığımızın küçükleri zararlı içeriklerden koruma çalışmaları kapsamında sakıncalı bulunmuştur" "Aynı isimle TÜBİTAK tarafından yayınlanan Anna Milbourne'un 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitabı ise çocuklar için yararlı içeriğe sahip, tavsiye ettiğimiz bir yayındır"
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muzır nitelikte olduğu ilan edilen "Bebekler Nereden Gelir?" isimli çocuk kitabının, Doris Rübel tarafından yazılan kitap olduğunu belirterek, Anna Milbourne'un aynı isimle TÜBİTAK tarafından yayınlanan kitabının ise tavsiye edilen bir yayın olduğunu bildirdi.

Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 6 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı kapsamında, "Bebekler Nereden Gelir?" isimli çocuk kitabının, muzır nitelikte olduğunun ilan edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Mikado Yayınları tarafından 'Neden? Niçin? Nasıl?' serisinde yayınlanan, Doris Rübel tarafından yazılan 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitap, Bakanlığımızın küçükleri zararlı içeriklerden koruma çalışmaları kapsamında sakıncalı bulunmuştur. Aynı isimle TÜBİTAK tarafından yayınlanan Anna Milbourne'un 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitabı ise çocuklar için yararlı içeriğe sahip, tavsiye ettiğimiz bir yayındır."

08 Tem 2020 - 18:50 AA Ankara- Eğitim

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