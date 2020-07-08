TBMM Genel Kurulunda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Kanun Teklifi’nin birinci bölüm hakkında konuşmak için Bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık kürsüye çıktı. Şık’ın konuşması esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Turan yerinden cevap verdi. Bunun üzerine Şık, Turan’a ’kes sesini’ ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.
08 Tem 2020 - 23:49- Siyaset
TBMM Genel Kurulunda tartışma
Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışma çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.