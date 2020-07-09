Altındağ’da Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar tamamlandı, yoğunluk başladı - Ankara

Ankara’nın en modern kurban satış ve kesim alanında Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, hazırlıklar tamamlandı, yoğunluk başladı. Modern tesis, bu yıl da hem satıcılardan hem de alıcılardan büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kurbanlıkların yerleşmesiyle, kesim için randevu verilmeye de başlandı.

ALTINDAĞ KURBANA HAZIR

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda yüzler gülüyor. Tam donanımlı Kurban Satış Alanı'nda kurbanlıkların yerleşiminin yapıldığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik illerinden kurban satıcılarımız satışa başladı. Üst düzey hijyen ve güvenlik tedbirlerinin alındığı tesisimizde, herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tüm detayları düşündük. Hayvanların denetim ve bakımını, tesisteki temizlik ve diğer ihtiyaçları hiç aksatmıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler”dedi.

RANDEVU VERİLMEYE BAŞLANDI

Kurban Bayramı'nda vatandaşların kesim için randevu alması gerektiğini hatırlatan Başkan Balcı “Tesisimizde kurban kesimi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın randevu alması şart... Çok fazla sayıda talep olduğu için, bu bölümde sıra numarası almak isteyenlere acele etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi'nin vatandaşların kurban ibadetini en iyi biçimde ve şartlarda yerine getirebilmesi için çalıştığının da altını çizdi.