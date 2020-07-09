Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı

Başkentte, pencere ve balkon korkuluklarını sökerek girdikleri evlerden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan akraba 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, il genelinde haziranda evlerden hırsızlıkların artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Özel ekip, Keçiören'de 11 evden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta bulunan 198 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı.

- Ayrıntılı analizler yapıldı, krokiler çıkarıldı

Hırsızlık olaylarında artışın olduğu gün ve saat aralıklarını tespit eden özel ekip, ayrıntılı analizler yaparak şüphelilerin, hırsızlık için gelecekleri muhtemel yerlerin krokisini çıkardı.

Zanlıların, hırsızlık yapmak için özellikle gece saatleri ve güvenlik kamerasının olmadığı yerleri seçtikleri, izlerini kaybettirebilmek amacıyla apartman bahçelerinden yürüdükleri ve çok sayıda araç değiştirdikleri tespit edildi.

- Hırsızlık zanlılarına "Demirkıran Operasyonu"

Balkon ve pencere korkuluklarını sökerek ikametlere girdikleri belirlenen şüphelilerin, evlerden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1000 dolar ve 2 bin 500 lira para çaldıkları saptandı.

"Demirkıran" adı verilen operasyon kapsamında gerekli tedbirleri de alan polis ekipleri, 26 Haziran'da akşam saatlerinde hırsızlık için bir eve giren S.A. ile kayınpederi K.S. ve kayınbirader H.H.S'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, çoraba sarılmış ziynet eşyası ve tespih ele geçirildi.

- Suç dosyaları kabarık

S.A. hırsızlık için eve girdiğinde, kayınpederi ile kayınbiraderinin bina çevresinde gözcülük yaptığı belirlendi.

Şüphelilerden S.A. ve H.H.S'nin, cezaevinde oldukları süreçte izinle dışarı çıktıkları günlerde yine hırsızlık yaptıkları ortaya çıkarıldı.

S.A'nın, ev ve iş yerinden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak gibi 17, K.S'nin ise ev, iş yeri ve açıktan hırsızlık, kasten öldürme, intihara teşebbüs, taksirle yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak gibi 11, H.H.S'nin de ev, iş yeri ve açıktan hırsızlık, mala zarar verme, taksirle yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, taksirle yaralama, yankesicilik gibi 28 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. tutuklandı, K.S. ve H.H.S. adli kontrol kararıya serbest bırakıldı.