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09 Tem 2020 - 10:33- Siyaset G: 09 Tem 2020 - 10:56

AK Parti Sözcüsü Çelik, “ABD’nin attığı son adım çözümsüzlüğe destek verecektir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “ABD’nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır” dedi.
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimsenin fayda görmeyeceğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika’nın Güney Kıbrıs Rum yönetimini IMET programına dahil etmesini eleştirdi. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ada’daki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır. Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye’yi ve KKTC’yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır. Cumhurbaşkanımız, AK Partimizin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada’da çözüm konusunda her zaman ‘bir adım önde olacağız’ dedi. Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti. Cumhurbaşkanımıza çözüm konusunda Bürgenstock Zirvesi’nden beri muhatapları tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu çifte standart Yunan ve Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı politikalarını teşvik etti. ABD’nin attığı bu son adım çözüme değil çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC Ada’da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir.”
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09 Tem 2020 - 10:33 İHA Ankara- Siyaset

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