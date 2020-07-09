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09 Tem 2020 - 11:12- Siyaset

Bakan Varank’tan o haberlere yanıt: ”Klavyelerini bırakıp sahaya insinler”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın ilk 6 ayında 583 fabrikanın hizmete girdiğini açıklamasının ardından muhalefetten gelen “Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?” eleştirilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan yanıt geldi. Bakan Varank, 583 üretim tesisinin tam listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’ta düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan hidroelektrik santrallerinin toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılmış, burada yaptığı açıklamada son 6 ayda 583 yeni fabrikanın hizmete girdiğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından muhalefetten “Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?”, “Nerede, yerini göstersinler” gibi eleştiriler gelmişti. Hatta konu soru önergeleriyle TBMM gündemine taşınmıştı.

Bakan Varank, sosyal medyadan açıklama yaparak, muhalefetin tepkilerine yanıt verdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yılın ilk yarısında sadece OSB’lerde 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir” dedi.

Varank, “Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor” diyerek, açılan 583 tesisin tam listesini de yayınladı.

(İHA)

09 Tem 2020 - 11:12 İHA Ankara- Siyaset

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